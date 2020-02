Parlamento aprova adiar extinção das tarifas reguladas de eletricidade até 2025

O alargamento do prazo para os clientes domésticos de eletricidade e gás natural mudarem para o mercado livre foi aprovado no Parlamento, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado 2020. Agora, com esta alteração, a nova data para a extinção das tarifas que são fixadas pelo regulador do setor (ERSE) passa a ser 31 de dezembro de 2025.

O fim das tarifas reguladas estava previsto para dezembro de 2020. Já antes, em 2017, tinha sido adiado.





O objetivo de adiar a extinção das tarifas reguladas já tinha sido anunciado por Matos Fernandes, ministro do Ambiente, durante a audição no Parlamento no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2020.