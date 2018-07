Parlamento aprova taxa de 5% para a Uber

O novo decreto para regulamentar a actividade de empresas como Uber, Cabify e Taxify, depois de introduzidas alterações após o veto do Presidente da República, foi aprovado com os votos do PS, PSD e PAN.

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o novo decreto, com as alterações introduzidas, que cria o regime jurídico do transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica (TVDE), depois do veto do Presidente da República ao diploma.





O diploma foi aprovado com os votos do PS, PSD e PAN, a abstenção do CDS-PP e os votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e Verdes. A Uber diz que irá analisar os impactos deste novo diploma na sua operação.



As alterações aprovadas passam pela criação de uma contribuição de regulação e supervisão a ser paga pelas plataformas electrónicas como a Uber, Cabify ou Taxify, que terá uma percentagem única de 5% dos valores da taxa de intermediação que cobram em todas as suas operações.





Aprovada foi ainda a proposta que clarifica as regras em que as empresas de táxi podem trabalhar para aquelas plataformas, desde logo a proibição de utilizarem os mesmos veículos.

Com a aprovação das alterações à lei Uber, acordadas por PS e PSD, o diploma volta ao Presidente da República para promulgação.

No debate antes da votações, o deputado do PS João Paulo Correia salientou que o TVDE funciona "actualmente de forma irregular, sem regras e sem fiscalização" mas que "não vale a pena fingir que não existe esta nova actividade". Como salientou, com o decreto aprovado este sector "tem arquitectura que assegura concorrência, combate a precariedade e a evasão fiscal".



Já Emídio Guerreiro, do PSD, recordou que a criação de uma taxa de regulação de 5% foi desde o início proposta pelos social-democratas, registando "com muito apreço a evolução que o PS deu", e considerando que assim haverá um artigo que obrigará as plataformas "a contribuir para o sistema". "Com estas propostas esperamos suprir lacunas do veto presidencial", afirmou.



Helder do Amaral, do CDS-PP, mostrou-se contra a criação da contribuição de regulação, afirmando que "criar taxas e taxinhas não é forma de ajudarmos o mercado". "O que queremos é que o sector tenha capacidade a todo o tempo de ser fiscalizado, de haver segurança e defesa do consumidor", disse o deputado centrista, para quem ao mesmo tempo que se está a resolver o problema desta nova actividade é necessário modernizar o sector do táxi.