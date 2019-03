Parlamento europeu aprova diretiva dos direitos de autor

O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira, 26 de março, a diretiva sobre os direitos de autor.

Mereceu 348 votos a favor, 274 contra e 36 abstenções, foi divulgado pelo Parlamento.

A diretiva tem agora de ser submetida à aprovação final do Conselho Europeu, para depois ser publicada no jornal oficial. A transposição para a legislação nacional tem de decorrer no prazo de dois anos.



O Parlamento Europeu acredita que o texto acordado entre os negociadores do Parlamento e do Conselho da União Europeia, em fevereiro, "reforça o poder dos criadores e dos editores de imprensa para negociar acordos de concessão de licenças com as plataformas da internet e os agregadores de notícias, como o YouTube, a Google News ou o Facebook", salientando que "inclui também salvaguardas para garantir a liberdade de expressão". Esta é, aliás, uma das maiores críticas à diretiva pelos defensores da internet aberta e das próprias plataformas e redes sociais.



A Google já reagiu a esta aprovação, dizendo que apesar de considerar que a diretiva foi melhorada vai, no entanto, "continuar a gerar incerteza jurídica e ainda afetar as economias criativas e digitais europeias". Diz-se disponível para trabalhar com "decisores políticos, 'publishers', criadores e detentores de direitos, à medida que os Estados membros da UE se forem movimentando para implementar estas novas regras", já que "os pormenores são importantes".