Parpública assegura comboios à Fertagus até 2024

A Sagescur assinou com a concessionária do comboio da ponte 25 de abril a extensão da concessão da utilização dos comboios por mais quatro anos e nove meses.

A Sagescur, empresa do grupo Parpública que é proprietária do material circulante utilizado na travessia ferroviária da ponte 25 de abril, assinou com a Fertagus a extensão da concessão pela utilização dos comboios por mais quatro anos e nove meses, anunciou em comunicado.





Depois da Fertagus ter assinado com o Governo o prolongamento da concessão de exploração do serviço do comboio da ponte na passada quinta-feira, 26 de dezembro, no âmbito do acordo para a reposição do equilíbrio financeiro do contrato, a Sagesecur veio agora formalizar a extensão da sua relação contratual com a concessionária, permitindo-lhe continuar a utilizar o material circulante que pertence à empresa do grupo Parpública até 30 de setembro de 2024.



No comunicado, a holding do Estado recorda que no passado dia 12 de dezembro o Conselho de Ministros aprovou o projeto de decreto-lei que reviu as bases da concessão da exploração do serviço de transporte ferroviário por mais quatro anos e nove meses, período considerado pelo Executivo como o necessário para a "reposição do equilíbrio económico e financeiro da concessão".