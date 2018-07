Parque Tagus e Parque Jamor vendidos por oito milhões de euros

As duas áreas industriais localizadas no Cacém e em Carnaxide, nos subúrbios de Lisboa, tinham sido adquiridas no início de 2016 numa parceria entre a M7 Real Estate e um investidor americano.

Dois parques industriais na zona da Grande Lisboa, com uma área total conjunta de 22 mil metros quadrados, acabam de ser vendidos por oito milhões de euros. O anúncio foi feito esta segunda-feira, 23 de Julho, pela M7 Real Estate, que apenas apresentou os compradores como "family offices", sem os identificar.

O Parque Tagus, no Cacém, e o Parque Jamor, em Carnaxide, tinham sido comprados em Janeiro de 2016 por esta gestora de activos imobiliários, através de uma "joint venture" com um investidor americano (designada MPort), e têm na lista de arrendatários empresas como a Go Logistic, Ibersol, Anicolor, Climamor (do Grupo Trivalor) ou a organizadora de espectáculos Everything is New.