Partidos preocupados com impacto das cativações

Anónimo

Há 3 horas

Austeridade de esquerda. Emprego, remunerações e progressões garantidas, investimento público em consumíveis e equipamentos em mínimos, que matam na via pública, nos hospitais e nos centros de saúde, que desperdiçam futuros talentos nas escolas sem recursos, que põem as forças de protecção civil e de segurança sem os meios necessários para fazerem convenientemente o seu trabalho com sucesso.