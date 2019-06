Páscoa dita aumento do turismo

No mês de abril houve 2,3 milhões de hóspedes no setor do alojamento turístico em Portugal, o que corresponde a um aumento de 9,1%, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 17 de junho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O aumento entre as dormidas de residentes foi superior ao dos turistas estrangeiros (16% vs 7,1%), mas em ambos os casos corresponde a um acelerar face ao mês anterior. E, no caso dos turistas não residentes o aumento reflete "sobretudo a variação de turistas oriundos de Espanha". A Páscoa foi a grande responsável pelo desempenho do turismo em abril. "Em abril de 2019, a estada média (2,57 noites) cresceu 0,4% (+5,1% nos residentes e -1,1% nos não residentes)", revela o INE. Os proveitos totais aumentaram 9,6% para mais de 330 milhões de euros, adianta ainda o INE.