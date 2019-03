Passe de 10 euros em abril vai assegurar transição para novos títulos

A criação dos novos tarifários de transportes na aérea metropolitana de Lisboa implica um período transitório para quem hoje tem um passe em vigor até abril.

Durante o mês de abril e de forma transitória para os utilizadores com passe deslizante cujo termo decorra no mês de abril será criado "um passe com âmbito geográfico equivalente ao do passe metropolitano com a validade de sete dias". Esse irá vigorar após o termo do título deslizante e a comercializar a partir do dia 8 de abril, e até ao fim desse mês, pelo preço de venda ao público de 10 euros, incluindo IVA.

Desta forma, entende a área metropolitana de Lisboa, é assegurado o acesso ao sistema no período de transição da implementação do novo sistema tarifário metropolitano.

Esta segunda-feira foram assinados os contratos para os novos tarifários de transporte coletivo na área metropolitana de Lisboa. O passe único passa a ter apenas duas configurações, acabando com centenas de títulos combinados existentes.

O navegante municipal custará 30 euros e o navegante metropolitano 40 euros.