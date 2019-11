Patrick Drahi garante que venda da fibra da Meo está para breve

Patrick Drahi, fundador e líder da Altice, garantiu que receberam "várias propostas" para comprar a rede de fibra da Meo. "Neste momento, estamos a analisar as propostas", disse o responsável esta quarta-feira durante uma conferência telefónica com analista no âmbito da apresentação dos resultados do terceiro trimestre.





Questionado sobre quando é que previa que o negócio estivesse concluído, Patrick Drahi respondeu que não conseguia comprometer-se com prazos. "Pode ser nas próximas semanas ou nos próximos meses. Mas o processo está a andar", acrescentou.