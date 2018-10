Patrocinadores preocupados com acusações contra Ronaldo. EA retira jogador do site

A Nike e a EA Sports, duas das marcas que patrocinam Cristiano Ronaldo, mostram-se preocupadas com as acusações contra o jogador português e garantem que vão monitorizar de perto a situação.

"Estamos profundamente preocupados com as alegações perturbadoras e vamos continuar a monitorizar de perto a situação", informou a Nike num comunicado enviado à Reuters.

A marca de artigos desportivos trabalha com Cristiano Ronaldo desde 2003 e, em 2016, anunciou um contrato vitalício com o jogador cujo valor pode ascender a mil milhões de dólares, segundo a revista Forbes.

Também a EA Sports retirou a imagem do futebolista do seu site, mais especificamente do separador que conduz ao jogo FIFA 19, que tem Ronaldo, actual jogador da Juventus, na capa.

"Vimos o relatório preocupante que detalha as acusações contra Cristiano Ronaldo", disse um porta-voz da EA num email à Reuters.

"Estamos a monitorizar de perto a situação, já que esperamos que os atletas e embaixadores se comportem de forma consistente com os valores da EA", acrescentou a empresa.

Recorde-se que a polícia de Las Vegas reabriu esta semana a investigação sobre as acusações de violação apresentadas por Mayorga contra Cristiano Ronaldo, por factos que remontam a 2009. "O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima", disse a polícia na segunda-feira.



Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa a semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.

A queixosa diz que foi violada por Ronaldo num quarto de hotel, depois de os dois terem estado juntos numa discoteca.