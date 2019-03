Paulo e Ângelo na hora da despedida: "A minha alma gémea da gestão"

Na última apresentação de contas enquanto co-CEO da Sonae, Paulo Azevedo e Ângelo Paupério trocaram agradecimentos desejaram sucesso a Cláudia, com o seu irmão a desafiá-la para "conseguir uma verdadeira escala internacional" do grupo.

Antevia-se que, no final da sessão de apresentação de contas de 2018 da Sonae, que decorreu esta quinta-feira, os dois co-CEO, que vão deixar de ter funções executivas no grupo, trocassem agradecimentos e desejassem as maiores felicidades a Cláudia Azevedo, a próxima presidente executiva do universo empresarial sediado na Maia.