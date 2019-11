Neste caso, disse, "citava Mário-Henrique Leiria: uma nêspera estava na cama deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse 'olha uma nêspera' e zás comeu-a. É o que acontece às nêsperas que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece". Paulo Macedo garantiu: "A CGD não será uma nêspera".

Na quinta-feira, o Negócios avançou que a Caixa já está a taxar os depósitos das instituições financeiras para tentar contornar a política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Isto numa altura em que o BPI já deu este passo e os outros bancos do setor querem seguir o mesmo caminho, em resposta ao facto de a lei não permitir a aplicação de juros negativos nos depósitos em Portugal.



"A Caixa cobra comissões [nos depósitos] a instituições financeiras para saldos acima de determinado valor", afirmou fonte oficial do banco estatal, sem revelar qual é o montante em causa. Segundo foi possível apurar, este ronda os 5 milhões de euros, mas poderá variar de acordo com o cliente e o objetivo do depósito.