Paulo Macedo antecipa que CGD vai apresentar lucros “significativos” este ano

A Caixa Geral de Depósitos deverá fechar o actual exercício com lucros "significativos", depois de ter regressado aos resultados positivos em 2017 pela primeira vez em sete anos.





Em declarações ao ECO, o presidente da instituição, Paulo Macedo, garantiu que o banco público vai cumprir o plano estratégico e, por isso mesmo, apresentar "resultados positivos significativos" tal como previa o plano.