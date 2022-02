Paulo Macedo: “Quando as comissões acabarem, os trabalhadores não são pagos”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Há demagogia sobre o tema. A banca tem duas fontes de proveitos: juros e comissões”. Foi assim que, na apresentação dos resultados da Caixa Geral de Depósitos de 2021, o CEO defendeu os aumentos das comissões. “Os juros, quando não são negativos como agora, remuneram o custo do capital. As comissões remuneram o custo operacional”, afirmou, rejeitando o fim desta cobrança: “Quando as comissõ

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...