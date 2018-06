Paulo Mendes Salsa fica com pelouro financeiro na SAD do Sporting

O pelouro financeiro na administração da SAD do Sporting foi atribuído a Paulo Mendes Salsa, indicou esta sexta-feira ao Negócios fonte oficial do Sporting.

Paulo Mendes Salsa sucede a Carlos Vieira como o "homem do dinheiro" na SAD "leonina", mas, ao contrário do seu antecessor, não acumula o cargo com a pasta das relações com o mercado, que estará sob a alçada de Manuel Aguiar Reis, cooptado na quinta-feira, que também tutela as áreas de governance e sistemas de informação e segurança.



A nova administração da SAD, cujos membros não recebem qualquer remuneração, é liderada por José Sousa Cintra (na foto) e conta ainda com Artur Torres Pereira, presidente da comissão de gestão do Sporting, Luís Silva Marques, Nuno Correia Silva e os já referidos Paulo Mendes Salsa e Manuel Aguiar Reis.