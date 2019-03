Paupério: “2018 foi particularmente feliz para a Sonae”

Com a futura CEO do grupo na plateia, o ainda co-CEO da Sonae arrancou a apresentação de contas do último exercício, que decorre esta quinta-feira, considerando que 2018 foi “um ano muito bom para a Sonae”.

Em vésperas de assumir a presidência executiva do grupo Sonae, Cláudia Azevedo marca presença na apresentação de contas do último exercício do grupo ainda sob a co-liderança do seu irmão, que está a decorrer esta quinta-feira, 21 de março, na sede da Sonae, na Maia.