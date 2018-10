PCP diz que IVA do valor fixo da luz vai descer

Os partidos já terão chegado a consenso para introduzir duas medidas no Orçamento do Estado para aliviar a conta da electricidade e gás natural dos portugueses, segundo o PCP.

O IVA da componente fixa da factura da electricidade e gás natural poderá descer no próximo ano, segundo o PCP que garante já haver acordo neste ponto. Em discussão está ainda o valor da descida: para 6% ou 13%. Actualmente o IVA da conta é de 23%.





Esta medida visa baixar a parte de imposto aplicada à potência contratada, um valor fixo, que varia consoante a necessidade de consumo de cada família, que é medido pela dimensão do agregado familiar ou das casas, por exemplo.





Mas as negociações entre os partidos para introduzir medidas no Orçamento do Estado para 2019 de modo a aliviar a factura da electricidade dos portugueses também devem incluir a taxa sobre as renováveis.



Segundo o PCP, também já haverá acordo na introdução desta medida, que prevê utilizar esta contribuição paga pelas produtoras de renováveis no abatimento do défice tarifário. O valor em causa também ainda não estará definido.