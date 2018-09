PCP não exclui fiscalização constitucional da lei da Uber e da Cabify

No entanto, o PCP sublinha que está mais concentrado no objectivo do protesto do que no meio como essa suspensão da lei pode ser obtida, não se comprometendo com a exigência dos taxistas em relação ao envio do diploma para fiscalização pelo Tribunal Constitucional.



Uma dos principais reivindicações dos taxistas foi o facto de as plataformas não estarem sujeitas a um regime de contingentes, ou seja, a existência de um número máximo de carros por município ou região, como acontece com os táxis.

A dois dias da manifestação, o Governo enviou para as associações do táxi dois projectos que materializam alterações à regulamentação do sector, algo que os taxistas consideraram "muito poucochinho".