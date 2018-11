No conjunto de propostas que o PCP já entregou no Parlamento de alteração ao Orçamento do Estado para 2019, o grupo parlamentar comunista pretende que também no gás natural os consumidores tenham a opção de regressar ao mercado regulado, cujas tarifas são determinadas pela ERSE.De acordo com uma proposta de alteração entregue no Parlamento, o PCP pretende fazer aprovar "a liberdade de opção pela tarifa regulada de gás natural", estabelecendo que, no primeiro trimestre de 2019, o Governo deve eliminar o factor de penalização da tarifas reguladas e transitórias, "estabelecendo como seu valor o preço médio demercado, a vigorar já no próximo ano gás 2019/2020".E nesse período deve criar os mecanismos para "abrir a possibilidade de os consumidores de gás natural regressarem ao abastecimento pelos Comercializadores de Último Recurso (CUR) até ao ano gás 2021/2022, inclusive".Foi também pela iniciativa do PCP que no ano passado foi legislada a possibilidade de os consumidores de electricidade regressarem ao mercado regulado, mesmo estando no liberalizado.Uma proposta que acabou aprovada, e que entrou em vigor em Janeiro deste ano No final de Setembro,