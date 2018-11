PCP quer que Estado renegocie termos das concessões da REN e EDP

O PCP quer que os contratos das concessões atribuídas à EDP e à REN sejam revistos. Esta é uma das várias propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 que o grupo parlamentar comunista entregou no Parlamento.





De acordo com a proposta, a ideia do PCP é que o Estado avance "com carácter de urgência, de acordo com critérios integráveis no conceito do reequilíbrio económico e no respeito pelo referencial jurídico superveniente às concessões de serviços públicos relevantes, à renegociação dos contratos das concessões atribuídas gratuitamente à EDP Distribuição (Média Tensão) e à REN (Alta Tensão e Muito Alta Tensão)".





O grupo parlamentar comunista propõe ainda que as rendas provenientes destas concessões sejam depois repercutidas no sistema eléctrico nacional "e consignadas à diminuição dos Custos de Interesse Económico Geral (CIEG)", rubrica que representa o maior peso do valor total da factura da luz.