Pedro Arrais é o novo Investor Relations da Mota-Engil

O grupo Mota-Engil nomeou para responsável pelas Relações com Investidores Pedro Arrais, que acumulará as funções com a de "chief of staff" da comissão executiva.

No grupo desde 2008, Pedro Arrais desempenha actualmente funções como "chief of staff" da comissão executiva da Mota-Engil, cargo que manterá, director de Relações Institucionais e Comunicação, assim como director de Risco Corporativo, cargo que assumiu desde 2014 e que deixa agora para assumir as novas funções.





A Mota-Engil, que está presente no mercado de capitais desde 1987, diz em comunicado que "pretende manter os princípios fundamentais que vinha assegurando na área de Relação com Investidores como a transparência na comunicação e constante interacção com o mercado e os seus stakeholders".