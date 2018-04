Pedro Duarte vai ser o novo CEO da Martifer. Irmãos Martins deixam funções executivas

Pedro Miguel Rodrigues Duarte, que estava à frente do negócio da metalomecânica e geria os estaleiros navais da Martifer, vai substituir Carlos Martins na presidência executiva do grupo de Oliveira de Frades.

Pedro Duarte deverá ser nomeado CEO da Martifer na próxima assembleia geral de accionistas do grupo, que está marcada para 18 de Maio.

Os irmãos Carlos e Jorge Martins, os co-líderes de sempre da Martifer, vão deixar os comandos executivos do grupo e passar a ocupar, respectivamente, os cargos de "chairman" e vice-presidente não executivo do império metalomecânico sediado em Oliveira de Frades.

Os irmãos Martins e o grupo Mota-Engil, que controlam o capital do grupo Martifer, escolheram um gestor da casa para CEO - Pedro Miguel Rodrigues Duarte, que deverá ser nomeado para o cargo na assembleia de accionistas marcada para 18 de Maio.

Pedro Duarte preside actualmente à administração da Martifer Construções Metalomecânicas, principal actividade da Martifer, e é o responsável pelo negócio naval do grupo.

Com experiências nos grupos Visabeira e PSA antes de chegar à Martifer, em 2004, Pedro Duarte é licenciado em Engenharia Mecânica, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

"Após 28 anos na liderança executiva da Martifer, Carlos e Jorge Martins decidiram, em completa sintonia com o outro accionista de referência, abandonar funções executivas, mantendo-se, contudo, no conselho de administração e a acompanhar a evolução do negócio", afirmou ao Negócios fonte oficial da Martifer. O momento da mudança acontece quando o grupo voltou a ter lucros.



Concluído o grosso da limpeza e com a casa arrumada, tendo fechado 2017 com lucros de 6,5 milhões de euros após sete anos de perdas acumuladas de mais de 360 milhões de euros, o grupo Martifer decidiu também avançar com um novo modelo corporativo.

A banca, liderada pelo Novo Banco, principal financiador da Martifer, há vários anos que vinha manifestado descontentamento com o evoluir da situação do grupo.

A Mota-Engil, que detém 37,5% do capital da Martifer, passou a ter uma presença muito mais activa na condução do grupo. Há três anos, Arnaldo Figueiredo, um dos principais administradores da Mota, entrou na administração do grupo de Oliveira de Frades, enquanto Pedro Moreira passou a dirigir o pelouro financeiro.

Na assembleia de 18 de Maio da Martifer, os accionistas deverão manter Arnaldo Figueiredo na administração, enquanto o CFO do grupo passará a integrar a nova comissão executiva do grupo, que será partilhada com o CEO Pedro Duarte.



A nova administração contará ainda com Maria Mota, administradora e pertencente à família dona da Mota-Engil, da advogada Mariana Nogueira e de Vítor Escária, ex-assessor económico do primeiro-ministro, António Costa, e que se demitiu, em Julho passado, após ter sido constituído arguido no processo do Ministério Público que investiga as viagens ao Euro pagas pela Galp.

Está garantida a aprovação pelos accionistas da nova equipa do grupo Martifer, porquanto o elenco é proposto pelos dois accionistas de referência - a Mota-Engil, que detém 37,5% do capital, cabendo 42,5% à I’M, dos irmãos Martins.





(Notícia actualizada às 15:30 com uma declaração de fonte oficial da Martifer sobre as mudanças na liderança do grupo)