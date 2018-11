Pedro Geraldes Martins Verdelho proposto para vogal da ERSE

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, propôs o nome de Pedro Geraldes Martins Verdelho para ocupar o cargo de vogal do conselho de administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de acordo com um comunicado enviado às redacções esta sexta-feira, 30 de Novembro.

"O ministro solicitou um parecer sobre a avaliação curricular e adequação de competências à Comissão de Recrutamento e Selecção da Administração Pública que considerou o perfil de Pedro Geraldes Martins Verdelho adequado às funções a desempenhar", lê-se no comunicado.