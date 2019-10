Mais detalhes poderão ser conhecidos na próxima semana, quando se realizar a reunião do Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio Geral. Esta está marcada para dia 24 de outubro, disse fonte oficial da mutualista à Lusa, na quarta-feira.



Esta reunião será a última antes da alteração dos estatutos e sua subsequente extinção, de forma a entrar em conformidade com o novo Código das Associações Mutualistas. Questionada sobre a possibilidade de Tomás Correia renunciar à presidência nesta reunião, a mesma fonte negou.

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) terá dado praticamente por fechada a avaliação à idoneidade de Tomás Correia. E chegado à conclusão de que o responsável não tem condições para continuar à frente da mutualista.Mais detalhes poderão ser conhecidos na próxima semana, quando se realizar a reunião do Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio Geral. Esta está marcada para dia 24 de outubro, disse fonte oficial da mutualista à Lusa, na quarta-feira.Esta reunião será a última antes da alteração dos estatutos e sua subsequente extinção, de forma a entrar em conformidade com o novo Código das Associações Mutualistas. Questionada sobre a possibilidade de Tomás Correia renunciar à presidência nesta reunião, a mesma fonte negou.

O nome do atual administrador não executivo do Banco Montepio e presidente do Montepio Crédito surge após Dulce Mota ter assumido, de forma interina, o cargo de CEO do banco em fevereiro. Isto depois de o Banco de Portugal ter feito saber que Carlos Tavares não podia continuar a acumular o cargo de presidente executivo e "chairman" do banco.Há, porém, ainda outro impasse por resolver, neste caso na liderança da Associação Mutualista Montepio Geral. Na quinta-feira, o Público avançou que a