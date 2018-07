Pedro Marques e o novo aeroporto: "Posição negocial da ANA é fortíssima"

O ministro do Planeamento diz que neste momento mantém o calendário para o aeroporto do Montijo mas salienta a dificuldade de negociar com uma entidade que é monopolista.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas afirmou esta quarta-feira, no Parlamento, que o Estado mantém "neste momento o calendário" para o futuro aeroporto complementar do Montijo, com as obras a terem início em 2019.

Em resposta ao deputado bloquista Heitor de Sousa, Pedro Marques salientou contudo que "a posição negocial da concessionária (ANA) é fortíssima".