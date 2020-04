Pedro Nuno Santos: “350 milhões não resolvem problema da TAP”

O ministro das Infraestruturas desafiou no Parlamento o acionista privado da TAP a dizer "a verdade toda sobre quanto é que acha que a TAP precisa até ao final do ano”.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou esta quarta-feira no Parlamento que "350 milhões de euros não resolvem o problema da TAP", referindo-se ao empréstimo que a companhia aérea pretende obter com garantia do Estado.





Pedro Nuno Santos desafiou ainda o acionista privado da transportadora, a Atlantic Gateway, a avançar com as reais necessidades. "O privado que diga lá a verdade toda sobre quanto é que acha que a TAP precisa até ao final do ano", afirmou.