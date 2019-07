Pedro Nuno Santos: “Há muito trabalho a fazer com a TAP. Muito”

O ministro das Infraestruturas disse no Parlamento que “para já” foi criada uma comissão de recursos humanos na TAP para acompanhar a atribuição de prémios, mas garantiu que há muito mais trabalho a fazer na companhia aérea, cuja gestão executiva é dos privados.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse esta terça-feira no Parlamento que "continua indignado" com os prémios pagos pela TAP a 180 trabalhadores, salientando que até agora o Estado, que tem 50% da companhia, conseguiu criar "para já" uma comissão de recursos humanos na empresa para acompanhar a política de atribuição de prémios. Mas "há muito trabalho a fazer com a TAP. Muito", disse.





Pedro Nuno Santos disse na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas que tomou conhecimento pela comunicação social dos prémios já distribuídos, lembrando que a comissão executiva é dos privados, mas sublinhando que "se ficasse calado estava a aceitar o desrespeito pelo maior acionista".