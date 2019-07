Pedro Nuno Santos diz que o governo foi "apanhado de surpresa" com o pré-aviso de greve dos motoristas e considera que as negociações não se fazem com "permanentes ameaças de greve".

O ministro das Infraestruturas apelou aos motoristas para regressarem à mesa das negociações e deixarem de lado as ameaças de realização de greves.

"Espero que não haja greve, mas se houver, o governo tomará todas as medidas para defender o povo português e a economia portuguesa", disse Pedro Nuno Santos. "Estamos preparados" mas "espero que não aconteça" a greve, acrescentou.





O ministro falava aos jornalistas à margem da apresentação, em Lisboa, do Plano de Reabilitação de Património Público para arrendamento acessível, aprovado na semana passada em Conselho de Ministros. A apresentação, que contou com a presença do primeiro ministro, António Costa, decorreu no espaço do antigo hospital Miguel Bombarda, onde vai avançar o primeiro projeto de construção pública para arrendamento acessível.