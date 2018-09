Pedro Pinto Coelho: Balcões dos bancos são um formato em vias extinção

"Os balcões no formato que actualmente existem vão ser com certeza um mercado em vias de extinção. Os bancos não têm interesse nenhum em usar ‘cash’. É caro. Portanto, vão cada vez reduzir mais a sua presença física, nomeadamente aqueles balcões onde se podem fazer depósitos e levantamentos em dinheiro. Por outro lado, o regulador também não tem interesse nenhum em ter níveis de ‘cash’ muito elevados por causa do tema da corrupção e das regras da lavagem de dinheiro. Portanto, acho que há um caminho nesse sentido", afirmou Pedro Pinto Coelho na Conversa Capital, um espaço de entrevista conjunto entre o Negócios e a Antena 1.

De acordo com o banqueiro e líder associativo, está em curso um processo de mudança que se vai acelerar. "Acho que ao longo do tempo e de forma geracional vamos assistir cada vez a uma catequização dessa futura geração. Acho que rapidamente vamos sentir que vai haver mais pessoas interessadas em resolver os seus problemas financeiros com outro tipo de interacção, seja via ‘chat’ no telemóvel, seja via ‘call center’ ou, no limite, também uma relação física".