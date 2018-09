Pedro Pinto Coelho, líder da Associação Fintech e Insurtech Portugal e presidente executivo do banco BNI Europa, diz que a entrada em cena das ‘fintech’ vai obrigar os bancos a reverem os seus modelos.

"Os bancos têm de entender que não há fronteiras e que se calhar todos os bancos a venderem crédito hipotecário não é a melhor solução para eles porque haverá sempre um que tem um custo de capital mais baixo do que outro. Se tiver o tal agregador, vou sempre escolher o banco que me oferece as melhores condições, logo aquele banco consegue um 'funding' mais baixo. Logo todos aqueles que tiverem 'funding' mais caro vão morrer", afirma Pedro Pinto Coelho na Conversa Capital, um espaço de entrevista conjunto entre o Negócios e a Antena 1.

Segundo este dirigente associativo e banqueiro, os bancos vão passar por um processo de consolidação e também de especialização.





"Considero que é natural que haja uma maior consolidação efectivamente ou uma melhor especialização destes vários players. De uma forma ou de outra. Para sobreviverem vão ter de deixar de operar em determinadas áreas e operar noutras. Isso já aconteceu em Portugal no tema de banca comercial versus banca de investimento", afirma.