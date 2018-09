Pedro Pinto Coelho: “Espero que Portugal elimine em breve os cheques”

Pedro Pinto Coelho afirma que os balcões dos bancos, no seu actual modelo, vão desaparecer. E lembra que países como a Suécia querem eliminar totalmente a utilização de dinheiro vivo.





O consumidor está preparado para estas mudanças provocadas pelas "fintech"? Está tudo a correr tão rapidamente…

Sim, está tudo a correr rapidamente. Diria que curiosamente, a geração mais nova tem maior conhecimento do que se está a passar em termos tecnológicos. Pode usar um Uber em vez de um táxi. A Amazon em vez de uma loja. Mas também explora oportunidades para poder, através do telemóvel que está ali ao lado, resolver os seus problemas financeiros. Acho que ao longo do tempo e de forma geracional vamos assistir cada vez mais a uma catequização dessa futura geração. Rapidamente vamos sentir que vai haver mais pessoas interessadas em resolver os seus problemas financeiros com outro tipo de interacção, seja via chat no telemóvel, seja via call center ou, no limite, também uma relação física.





Os balcões são uma espécie em vias de extinção?

Os balcões no formato que actualmente existem vão ser com certeza um mercado em vias de extinção. Os bancos não têm interesse nenhum em usar "cash". É caro. Portanto, vão cada vez mais reduzir a sua presença física, nomeadamente aqueles balcões nos quais se podem fazer depósitos e levantamentos em dinheiro. Por outro lado, o regulador também não tem interesse nenhum em ter níveis de "cash" muito elevados por causa do tema da corrupção e das regras da lavagem de dinheiro. Portanto, acho que há um caminho nesse sentido. E há países como a Suécia que já estão a prever eliminar na sua totalidade a sua utilização de dinheiro vivo no país. A eliminação dos cheques já foi feita nesses países, espero que em Portugal se faça para breve porque não há necessidade nenhuma e é um risco para o banco a utilização do cheque, e acho que os balcões vão servir para vender o produto, para aconselhar o cliente em determinada situação muito específica. Há-de haver realmente uma mudança muito grande e, mais uma vez, os bancos vão ter de alterar o seu modelo de negócio.





A Raize entrou para a bolsa. Esse é um caminho que pode ser seguido por outras "fintech" portuguesas?

Diria que existem inúmeras opções para as start-ups. O mais comum tem sido fundos de capital de risco apoiarem essas empresas ate atingiram uma determinada dimensão que depois se justifique fazer uma oferta de mercado de capital. Mas só os accionistas no final é que tomam a decisão de qual é a melhor forma de captarem recursos para ter crescimento na sua empresa. E realmente hoje em dia há investidores interessados no segmento das "fintech", interessados em apostar nas novas tecnologias que podem ser disruptivas e que permitem apostar neste crescimento muito rápido, tal como estamos a assistir noutros segmentos tecnológicos.





E para as "insurtech", é mais fácil fazer a mudança ou não?

Acho que é igual ou mais difícil. O sector segurador tradicionalmente não tem usado muito essas tecnologias e está a haver realmente uma grande evolução e revolução a nível da tecnologia nas seguradoras.



E resistência também?

Tem havido um pouco de resistência porque há um modelo de vendas de apólices de seguro que está a ser totalmente posto em causa. Há apólices de seguro que os clientes vão ter de subscrever para, por exemplo, usar a sua viatura anualmente, e há clientes que se calhar não desejariam necessariamente isso. Está a haver uma transformação muito grande no sector e é talvez uma das áreas mais promissoras sem termos de disrupção tecnológica porque esta gestão de risco que as seguradoras podem fazer com a tecnologia pode ter uma redução de custos muito significativa.