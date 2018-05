Pedro Veiga deixa coordenação do centro de cibersegurança

O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), Pedro Veiga, demitiu-se do cargo, confirmou quarta-feira, 9 de Maio, à Lusa o gabinete da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.



A nomeação do substituto será anunciada brevemente, de acordo com uma informação do gabinete de Maria Manuel Leitão Marques.

A ministra da Presidência, segundo a mesma informação, agradeceu "o contributo inestimável de Pedro Veiga para o trabalho nesta área, ao longo destes dois anos". Pedro Veiga é pioneiro da internet em Portugal, professor no departamento de informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, presidiu à FCCN (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) e estava à frente do CNCS desde a sua formação, em 2016. A decisão surge no dia em que teve início o primeiro exercício a nível nacional de cibersegurança, em Lisboa. O Centro Nacional de Cibersegurança está até esta quinta-feira a testar o "grau de preparação" de várias entidades públicas e privadas a um ciberataque. Em declarações à agência Lusa, em antecipação do exercício, Pedro Veiga tinha afirmado que iria ter como alvo os sectores da energia, transportes, banca, saúde e tratamento e distribuição de água. O objectivo "é testar o grau de preparação das entidades que vão participar no tratamento de incidentes de cibersegurança", explicou na ocasião Pedro Veiga.