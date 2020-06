contava no Orçamento do Estado para 2020.

Diário da República: "a receita é adstrita a contribuir para suportar os custos da resposta pública à atual crise, através da sua consignação ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social".Pagarão a taxa as instituições de crédito com sede principal e efetiva da administração situada em território português, mas também as filiais, em Portugal, de instituições de crédito que não tenham a sua sede principal e efetiva da administração em território português e sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede principal e efetiva fora do território português.Na semana passada, em Conselho de Ministros, o Governo aprovou o Plano de Estabilização Económica e Social, com uma série de medidas para combater os efeitos do pandemia, que estão dividas em quatro pilares.

Para os analistas do banco de investimento esta medida terá "um feito negativo no banco" de cerca de 17% nas suas estimativas para o lucro líquido do BCP, para este ano, e um impacto negativo em torno de 2% sobre os lucros a médio-prazo.Esta taxa de solidariedade está inscrita no