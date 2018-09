António Simões vai deixar a presidência do HSBC de toda a Europa para assumir a liderança do negócio de banca privada do banco em todo o globo. A mudança, prevista para 1 de Janeiro de 2019, aguarda autorizações da regulação.

"Temos, no António, alguém que, de modo consistente, tem demonstrado um pensamento estratégico e a capacidade para fortalecer a relação com os clientes".



Esta é a frase escolhida por John Flint, presidente executivo do HSBC, para se referir a António Simões, o banqueiro português escolhido para a presidência da banca privada do banco britânico em todo o mundo, de acordo com o comunicado do HSBC onde dá conta de várias mudança na cúpula do grupo.





António Simões já se encontrava no banco com sede em Londres: aí chegou em Setembro de 2007, onde tem vindo a mudar de funções regularmente. Em 2015, chegou à presidência executiva do HSBC na Europa e do negócio do Reino Unido. Agora, substituirá Peter Boyles na liderança da banca privada global do grupo. Boyles estava nesse cargo há 43 anos.

António Simões é, por sua vez, substituído na liderança europeia e na operação britânica, o HSBC Bank, por James Emmett. Este último entra em funções com efeitos imediatos, mas António Simões ainda terá de esperar por aprovações regulatórias, sendo que a nomeação só se efectiva a 1 de Janeiro de 2019.