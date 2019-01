Comprada em 2015 pelo grupo libanês M1 por 720 milhões de euros, a Pepe Jeans registou prejuízos em 2017, altura em que o BBVA aceitou renegociar o empréstimo, alargando o prazo de pagamento em um ano, até julho de 2021, e estabelecendo quatro fases de amortização.



As mesmas fontes asseguram, porém, que as vendas do grupo Pepe Jeans voltaram a cair, devido ao declínio do comércio internacional, aos efeitos do clima e do Brexit e à fraca evolução de marcas como a Hackett e a Façonnable, obrigando o grupo a voltar a pedir um refinanciamento.



A auditora PwC também já deixou alertas sobre a situação do grupo, tendo incluído várias ressalvas nas contas da empresa. "A evolução da atividade desenvolvida pelo grupo composto pela filial e pelas suas entidades dependentes mostra uma queda dos volumes de venda e uma diminuição das margens em relação ao plano inicialmente previsto", destacou a auditora, citada pelo El Confidencial.



O M1 tem contabilizado o valor do grupo em 641 milhões de euros, mas a PwC deixa claro que esse montante é muito superior ao valor real da empresa, pelo que deveria ser registada uma perda ou ‘write-off’ nas suas contas.



O diário digital espanhol adianta ainda que se o BBVA não aceitar renegociar a dívida, e houver incumprimento, o banco poderá acabar por ficar com a empresa, já que a sua garantia são as ações da Pepe Jeans, existindo também uma promessa de hipoteca sobre as marcas Pepe Jeans e Hackett.

