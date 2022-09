Pepsi encerra produção na Rússia

Depois de ter anunciado a saída da Rússia em março, após a invasão da Ucrânia, só agora é que a Pepsi encerrou mesmo a produção no país. É o que revela a Reuters, depois de uma visita ao país em que encontrou latas de Pepsi, 7UP e Mountain Dew datadas de julho e agosto em vários supermercados pela Rússia. A data mais recente foi 17 de agosto.Na primeira declaração aos jornalistas depois da saída da marca do país, a Pepsi indicou a 8 de setembro "que todos os refrigerantes tinham sido retirados da Rússia e a produção tinha sido terminada". Adicionalmente, o responsável revelou que esta medida tinha sido tomada "em linha com o anúncio feito em março de 2022".A dificuldade em sair da Rússia mostra a complexidade das empresas ocidentais se retirarem de um dos maiores países do mundo e que, no caso da Pepsi, era o terceiro maior mercado, a seguir aos Estados Unidos e México.A empresa de refrigerantes anunciou em março que ia continuar a vender bens essenciais na Rússia, como leite e comidas para bebe. A Pepsi operou na Rússia por mais de 60 anos e as suas "colas" eram um dos únicos produtos ocidentais permitidos na União Soviética.