Vai estrear em Portugal uma nova plataforma online de venda de imobiliário, a Kazzify. Por detrás deste projeto, como principais promotores e investidores, estão Vasco Pereira Coutinho, Diogo Pereira Coutinho e João Quintanilha. O novo negócio quer distinguir-se pela vertente digital e pelo regime de comissões fixas.Na Kazzify, a comissão associada à venda do imóvel não mexe: é de 1.999 euros (incluindo o valor do IVA) em qualquer caso, e é cobrada apenas no momento da transação - até lá, o vendedor não tem custos por estar presente na plataforma. No site , é apresentado, para efeitos de compração, um cenário em que a comissão cobrada sobre a venda de um imóvel de 100.000 euros é de 3%, à qual se soma o valor do IVA. Neste caso, realizar a transação através da Kazzify pouparia ao vendedor 1.691 euros, garante a empresa.O vendedor pode, através da plataforma, entrar em contacto direto com o comprador e agendar visitas ao imóvel. Também é permitida a publicação de anúncios em vários sites e portais.

Além destes serviços, considerados padrão pela empresa, os clientes podem optar por incluir no respetivo perfil fotografias profissionais do imóvel, uma planta 3D, visitas virtuais. Também é destacada pela empresa a hipótese de divulgação do ativo a nível nacional e internacional. Fora do ecrã, existe a possibilidade de usufruir de um apoio à negociação e à gestão processual, tal como uma placa para afixar no imóvel.

"O desenvolvimento do conceito e modelo Kazzify resultou de uma análise aprofundada do mercado português e da possibilidade de integrar novos modelos de negócio em combinação com uma larga experiência no sector imobiliário e nas diversas vertentes do negócio", explica o administrador Vasco Pereira Coutinho, que pretende "juntar este conceito de comissionamento à tecnologia de ponta e ser um motor de aceleração digital de negócios num dos mais importantes sectores da economia".





A equipa da Kazzify avança com cinco pessoas, sob a liderança de Marta Gonçalves. A gestora da plataforma está na fotografia que ilustra este artigo, acompanhada, da esquerda para a direita, dos administradores Diogo Pereira Coutinho, João Quintanilha e Vasco Pereira Coutinho.