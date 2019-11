Pestana investe 30 milhões em Nova Iorque para inaugurar centésimo hotel

O Pestana Hotel Group prepara-se para atingir o marco dos 100 hotéis com a abertura, em janeiro, da primeira unidade do grupo em Nova Iorque, o Pestana Park Avenue.





O centésimo hotel da cadeia portuguesa representa um investimento superior a 30 milhões de euros, que apresenta como um "hotel boutique" com 95 quartos e 27 andares. Entre as características destacadas pela cadeia no comunicado enviado à imprensa, estão as vistas para arranha-céus como o Empire State Building ou o Chrysler.