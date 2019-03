Petróleos de Venezuela reclama 2 mil milhões ao Fundo de Resolução

A Petróleos de Venezuela (PDVSA) já concluiu o levantamento do valor a pedir ao Fundo de Resolução, na sequência do colapso do Banco Espírito Santo: são quase 2 mil milhões de euros.





"A PDVSA e as suas filiais portuguesas PDV Europa e Petrovenez Portugal, reclamaram créditos no valor superior a dois mil milhões de euros, no âmbito do processo de liquidação de património do BES", avançou ao Jornal Económico Miguel Matias, advogado da petrolífera venezuelana.



"Vamos ver se o Fundo de Resolução tem dinheiro e se o Estado não tem de injetar mais dinheiro, como já fez no passado", avisa o mesmo representante legal da empresa.