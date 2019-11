As maiores empresas do setor petrolífero devem diminuir a sua oferta de petróleo em cerca de 35% até 2040 para alcançarem os objetivos do acordo de Paris.





as empresas realmente querem mitigar os riscos e fazer parte da solução climática, têm de diminuir a produção". Continuar a ler As maiores produtoras de petróleo devem cortar a sua oferta desta matéria-prima em cerca de 35% até 2040, "se realmente quiserem atingir as metas de Paris", segundo o estudo, que mostrou ainda que existe muita relutância em cortar nas emissões poluentes libertadas.



Nos últimos anos, os maiores "players" deste mercado têm estado sobre pressão por parte dos investidores e dos governos para se afastarem de políticas poluentes. Muitos deles estão agora a investir em projetos de energia renovável, mas não chega.



As norte-americanas ConocoPhillips e Exxon Mobil precisam de cortar a produção em 85% e 55%, respetivamente. A Royal Dutch Shell e a BP devem fazê-lo em 10% e 25%, pela mesma ordem.

