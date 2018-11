PGR abre a porta à renegociação entre Violas e o Estado

Parecer da Procuradoria-Geral da República, solicitado e já homologado pela secretária de Estado do Turismo, dá parcialmente razão à Solverde, devendo o Estado disponibilizar-se para alterar as contrapartidas exigidas aos três casinos algarvios do grupo de Manuel Violas.