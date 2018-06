Pharol confirma acção contra Oi

A Pharol confirmou, em comunicado à CMVM, que entrou com um pedido de arresto de bens da Oi.

Além da Oi a providência cautelar é contra as participadas PT Ventures, PT Participações, TPT – Telecomunicações Públicas de Timor, Oi Investimentos Internacionais e Directel – Listas Telefónicas Internacionais.

As acções pedem o arresto de "bens, dinheiro e direitos" da Oi e participadas, com vista ao pagamento da indemnização à ex-PT SGPS.

A Pharol confirma que entrou, em tribunal, com uma providência cautela contra a Oi e participadas em Portugal, na qual pede o arresto de bens da empresa brasileira. De acordo com o comunicado emitido pela Pharol , "este arresto visa assegurar o pagamento pela Oi à Pharol de uma indemnização em termos que serão alegados na acção principal". Conforme avançou o Jornal Económico, o pedido de indemnização refere-se a perdas de 10 mil milhões de euros.