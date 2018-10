Pharol dispara mais de 10% depois de vitória contra Oi no Brasil

A Pharol dispara em bolsa depois de ter conseguido uma vitória judicial no Brasil, que determina a suspensão provisória do aumento de capital da brasileira Oi, na qual é accionista. A contenda entre ambas as empresas avoluma-se.

A portuguesa Pharol destaca-se na negociação ao disparar mais de 10%. O brilho em bolsa faz-se notar depois de a Câmara de Arbitragem do Mercado brasileira ter dado razão à empresa portuguesa e suspendido, provisoriamente, o aumento de capital da Oi.





A Pharol opunha-se ao aumento de capital da brasileira Oi, de 4 mil milhões de reais, pois a posição que detém como accionista seria reduzida a 7,6% ao invés dos anteriores 24%. Este aumento foi aprovado no âmbito do plano de recuperação que teve luz verde na assembleia de credores, à margem dos accionistas. O Tribunal da Relação, em Portugal, reconheceu este mesmo plano. Já a Câmara de Arbitragem do Mercado deu, numa decisão provisória, razão à Pharol, suspendendo o aumento de capital, até que seja proferida sentença final.





Esta segunda-feira, a Pharol reagiu em comunicado enviado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM) , afirmando que "actualmente não tem alternativa a utilizar os meios legais para reagir a decisões adoptadas unilateralmente e de forma irredutível por parte da companhia [Oi]" apesar de reiterar "inteira disponibilidade para encontrar, de forma consensual e pacífica, soluções que permitam à Oi alcançar uma recuperação que respeite o interesse de todos os 'stakeholders' da companhia".





A Câmara de Arbitragem do Mercado deu até 5 de Novembro para a Pharol apresentar os seus argumentos "a respeito das irregularidades do aumento de capital", isto no caso de não serem concedidos "outros pedidos de urgência formulados pela Pharol".