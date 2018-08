Pharol propõe Maria Modesto para a administração e passa a cumprir quotas de género

O nome de Maria Leonor Modesto para administradora da Pharol vai ser votado no próximo dia 7 de Setembro em AG. Com esta nomeação, a Pharol passa a cumprir as quotas de género.

A Pharol anunciou que vai propor o nome de Maria Leonor Modesto para administradora. A nomeação da professora catedrática na Católica Lisbon School of Business and Economics vai ser votada em assembleia geral de accionistas no próximo dia 7 de Setembro. Este será o ponto um da ordem de trabalhos, de acordo com o comunicado enviado esta quinta-feira, 30 de Agosto, à CMVM.





A entidade liderada por Luís Palha da Silva, explica que esta nomeação decorre no seguimento das recentes eleições do "board" para o triénio 2018/2020. A 18 de Maio a empresa anunciou o nome dos 9 administradores eleitos, faltando a eleição de um nome.





O décimo administrador tinha que ser necessariamente mulher, para que o género subrepresentado garanta os 20% exigidos a partir de 1 de Janeiro de 2018 pela lei para as empresas cotadas.