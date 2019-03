Pharol vê muitas incertezas no processo de falência da Rioforte

A Pharol optou por não rever a estimativa para o valor a recuperar da Rioforte, já que considera haver muitas incertezas e pela morosidade do calendário da insolvência. Os próprios curadores da falência da empresa que foi do universo Espírito Santo olham com muitas incertezas os ativos que vão conseguir incluir na massa falida.