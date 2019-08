Philip Morris e Altria em negociações para uma fusão

A Philip Morris "anunciou que está em negociações com a Altria para uma potencial fusão" entre as duas tabaqueiras, revelam as empresas em comunicado.

As tabaqueiras, que têm marcas como a Marlboro e L&M, bem como a IQOS, realçam que este anúncio não pode ser encarado como a confirmação de "qualquer acordo ou transação", nem uma perspetiva de que um acordo possa realmente acontecer.

Esta não seria a primeira vez que estas duas empresas teriam as suas operações fundidas. Em 2008, a Altria fez uma divisão dos seus negócios, tendo a Philip Morris Internacional sido separada do resto do grupo, com o objetivo de fomentar o crescimento desta unidade. A Philip Morris Internacional ficou com o mercado internacional, enquanto a Altria ficou com as operações dos EUA.

Se as negociações se concretizarem as duas empresas voltam a ser apenas uma, cerca de uma década depois da divisão.

Nos comunicados emitidos pelas duas empresas não são adiantados mais pormenores sobre estas negociações, nem revelados quaisquer valores.

A reação dos investidores foi imediata. As ações da Altria estão a subir mais de 8% para 51,05 dólares, enquanto a Philip Morris está a afundar quase 6% para 73,14 dólares.