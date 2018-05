Pilotos da TAP aprovam acordo de aumentos salariais negociado entre sindicato e empresa

Os pilotos da TAP aprovaram, na sexta-feira, em assembleia extraordinária, o acordo negociado entre a direcção do seu sindicato e a transportadora que prevê a actualização salarial, confirmou este sábado à Lusa fonte oficial do SPAC.



Questionado pela Lusa, fonte oficial do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse que "a assembleia dos pilotos da empresa aprovou o texto final do acordo entre a TAP e a direcção do sindicato".



No dia 8 de Maio, num anúncio publicado na imprensa, o SPAC convocou os associados para sessão extraordinária, na sexta-feira, com dois pontos na ordem de trabalhos: aprovação das alterações ao Acordo de Empresa entre a TAP, SA, e o SPAC - Actualização salarial e outras - Criação do RRCE, em substituição do regulamento de efectivos e de recurso à contratação externa (RERCE). O ponto 2 referia-se a "outros assuntos de interesse geral".



De acordo com a proposta de actualização salarial a que a Lusa teve acesso, os valores de actualização salarial acordados entre a transportadora e a direcção do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) são: 5,0% em 2018, 5,0% em 2019, 3,0% em 2020, 1,0% em 2021, 1,0% em 2022, num total de 15,0%.



Este aumento não contempla ainda a correcção do índice de preços no consumidor (IPC) no período, de 1,4% em 2018, e de 2,0% nos quatro anos seguintes, num total de 9,4%, referindo-se que "os valores da inflação para o período de 2019 a 2022 são estimados" e que "será aplicável o valor real, independentemente do seu valor, desde que positivo".



Na prática, este ano, os salários dos pilotos da companhia aérea vão ter já um acréscimo de 6,4%.



A proposta contempla ainda uma compensação aos pilotos por atraso na progressão técnica dos pilotos da TAP.



O acordo celebrado prevê também uma compensação que será aplicada "até ser respeitado o limite de 8% das 'block hours' [unidade de medida usada na aviação] voadas no ano civil anterior pela TAP", contratada a empresas pertencentes ao grupo, equivalente a "um vencimento base" em cada ano de incumprimento, pago em duodécimos, que oscila entre 283,33 euros por mês - para vencimentos brutos de 3.400 euros - até 520,83 euros - para vencimentos de 6.250 euros.



Sobre a revisão do RERCE, precisa o documento, as compensações financeiras são para "todos os pilotos associados do SPAC", sendo paga desde 1 de Janeiro de 2017, em duas prestações (em Maio e Junho de 2018), cada uma correspondente a metade do vencimento base de categoria.



Já o valor referente a 2018, será pago a partir de Julho e até ao final do ano e, a partir de Janeiro de 2019, passará a ser pago mensalmente um duodécimo do vencimento base de categoria.



O acordo estipula ainda "a criação de limites aos 'code share' [venda de bilhetes partilhada entre companhias] e respectivas penalizações.



Questionado pela Lusa sobre o acordo alcançado, o SPAC não prestou quaisquer comentários.

O consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, detém 45% do Grupo TAP (TAP SGPS), o Estado através da Parpública 50% e os restantes 5% estão nas mãos dos trabalhadores.