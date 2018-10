Pilotos dizem que negociações com a Ryanair ainda estão em curso

Sindicato dos pilotos diz que o acordo com a companhia low-cost incidiu apenas sobre um aspecto particular e que há uma negociação mais vasta que ainda está em curso.

O Sindicato dos Pilotos esclareceu esta sexta-feira, 19 de Outubro, que as negociações com a Ryanair vão prosseguir visando a obtenção de um Acordo de Empresa com melhores condições de trabalho, pois o já acordado refere apenas princípios relativos à antiguidade.

A Ryanair anunciou hoje ter estabelecido um acordo com o sindicato português dos pilotos, o SPAC, que será a base para compromissos quanto a antiguidade e transferência de base.

Perante este anúncio, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) emitiu um comunicado para esclarecer que o que foi acordado com a Ryanair "reporta-se a um aspecto particular de uma negociação mais vasta e que está em curso".

"Esse aspecto tem a ver com os princípios que devem ser observados para efeitos da lista de antiguidades dos pilotos e que será submetido a aprovação da Assembleia de Empresa da Ryanair", afirmou o SPAC.

O sindicato acrescentou que as negociações vão continuar "havendo ainda muito trabalho a realizar".

"O SPAC tem vindo a fazer progressos relevantes na defesa intransigente dos interesses dos pilotos da Ryanair, tendo conseguido significativos avanços, mas ainda assim insuficientes para se considerar que existe um acordo sobre todas as matérias", considerou.

No seu comunicado, a transportadora aérea irlandesa referiu que o acordo estabelecido vai abranger todos os pilotos portugueses empregados directamente e que, até ao final de Outubro, irão começar negociações com o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil sobre contratos de trabalho à luz da lei portuguesa.

A Ryanair informou ainda ter assinado acordos com os britânicos do BALPA e com os italianos do ANPAC.