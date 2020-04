Assim, pelas contas do Negócios, as caixas custam atualmente 27 euros, com um preço por máscara de 54 cêntimos.



O Pingo Doce indica que o IVA será reduzido para 6% "assim que for publicado o respetivo diploma legal em Diário da República".



Com essa alteração na taxa de IVA, as caixas de 50 máscaras passarão a ter um preço de cerca de 23,30 euros, com o valor por máscara a ser de 46,2 cêntimos.



Na ilha da Madeira as máscaras estarão disponíveis nos supermercados a partir de sábado, 2 de maio.



As máscaras são constituídas por três camadas de protecção, tendo elásticos laterais facilmente ajustáveis, detalha o comunicado.

Desde esta quarta-feira, 29 de abril, que os supermercados Pingo Doce começaram a vender máscaras descartáveis na sua rede de 443 lojas, informa esta quinta-feira, em comunicado, a cadeia do grupo Jerónimo Martins.As máscaras são vendidas em caixas de 50 unidades com um preço unitário de 44 cêntimos mais IVA por máscara.