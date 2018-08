Pizzi, Gedson e Renato Sanches nos convocados de Fernando Santos

Na primeira convocatória de Portugal após o afastamento nos 'oitavos' do Mundial frente ao Uruguai, Fernando Santos apresentou diversas surpresas

Pizzi, Gedson, Cláudio Ramos e Renato Sanches estão nos convocados de Fernando Santos, numa lista onde a grande ausência é Cristiano Ronaldo.



Além de Cristiano Ronaldo, o selecionador luso abdicou de Ricardo Quaresma, João Mário, João Moutinho, Adrien Silva, Manuel Fernandes, Ricardo Pereira, José Fonte, Bruno Alves e Anthony Lopes, que estiveram no Mundial2018,.





O guarda-redes Cláudio Ramos (Tondela), o defesa Pedro Mendes (Montpellier) e o médio Gedson Fernandes (Benfica) foram chamados pela primeira vez à equipa das 'quinas', enquanto Sérgio Oliveira (FC Porto) também vai cumprir a sua estreia, apesar de ter estado pré-convocado para o Mundial2018.



Fernando Santos promoveu o regresso de João Cancelo (Juventus), Luís Neto (Zenit São Petersburgo), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruma (Leipzig) e Rony Lopes (Mónaco).



A selecção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, a 6 de Setembro, às 19:45, no Estádio do Algarve, num jogo particular, e, quatro dias depois, a equipa das 'quinas' defronta, no Estádio da Luz, em Lisboa, também às 19:45, a Itália, em jogo da primeira jornada do grupo 3 da nova prova da UEFA, a Liga das Nações.

Convocados por Fernando Santos:

Beto

Cláudio Ramos

Rui Patrício

Cédric Soares

João Cancelo

Luís Neto

Pedro Mendes

Pepe

Ruben Dias

Mário rui

Raphael Guerreiro

Bruno Fernandes

Gedson Fernandes

Pizzi

Renato Sanches

Ruben Neves

Sérgio Oliveira

William Carvalho

Bernardo Silva

Bruma

Gelson Martins

Rony Lopes

André Silva

Gonçalo Guedes